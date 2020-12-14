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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kuralar bugün çekildi. İşte eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi bugün yapılıyor.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri:

Borussia Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
RB Leipzig - Liverpool
FC Porto - Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Borussia Dortmund
Real Madrid - Atalanta

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turunda torbalar şu şekilde oluştu:

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

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