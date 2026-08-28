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Galatasaray'da ortalık karıştı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a sitem

Galatasaray’da Singo transferinin ardından takım içindeki maaş dengesiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, Torreira ve Sanchez’in ücret konusunda rahatsızlık yaşadığını, Dursun Özbek’in ise Okan Buruk’a sitem ettiğini öne sürdü.

Galatasaray'da ortalık karıştı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a sitem
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da transfer çalışmalarının ardından takım içerisindeki maaş dengesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılılarda Singo transferinin yönetim tarafında rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü.

SINGO’NUN MAAŞI GÜNDEM OLDU

Galatasaray da ortalık karıştı! Dursun Özbek ten Okan Buruk a sitem 1

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın Singo transferi sonrasında takım içerisinde maaş dengesine yönelik bazı sorunların yaşandığını iddia etti. Çelikler’in aktardığı bilgilere göre Torreira ve Sanchez’in, Singo’nun aldığı ücret ile sahadaki konumu arasında kıyaslama yaptığı belirtildi.

Çelikler, iki oyuncunun konuya ilişkin olarak “Bizim maaşımız ondan daha az ama Singo oynamıyor.” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

"İKİ FUTBOLCUDA DA ARIZA ÇIKTI"

Galatasaray da ortalık karıştı! Dursun Özbek ten Okan Buruk a sitem 2

Çelikler ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, teknik direktör Okan Buruk’a Singo transferinin maliyeti üzerinden rahatsızlığını dile getirdiğini öne sürdü.

Çelikler'in iddiasına göre Özbek, Buruk’a “Bize 30 milyon euro bonservis ödetip yıllık 4 milyon küsur euro maaş verdirdin. Bak, iki futbolcudan da arıza çıktı.” ifadeleriyle sitem etti.

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