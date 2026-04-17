Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal, ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

ARSENAL YARI FİNALDE

İlk karşılaşmada deplasmanda Sporting Lizbon’u 1-0 mağlup eden İngiliz temsilcisi, rövanşta sahasında oynadığı mücadelede golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Karşılaşmayı UEFA Teknik Gözlemcisi olarak takip eden Fatih Terim, maçın ardından özellikle orta saha performansına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Arsenal forması giyen Martin Zubimendi’nin oyun içindeki etkisini değerlendirdi.

"Orta saha ikilisinin soğukkanlılığı çok önemliydi. Martin Zubimendi, partneri Declan Rice ile birlikte oyunun akışını şekillendirmede kilit rol oynadı. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma konusunda çok başarılıydılar"

SIRADAKİ RAKİP ATLETICO MADRID

Sporting Lizbon engelini aşan Arsenal’i yarı finalde zorlu bir eşleşme bekliyor. Londra ekibi, İspanyol devi Atletico Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.