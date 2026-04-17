Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim sürprizi!

Arsenal, Sporting Lizbon’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi. Fatih Terim, Zubimendi ve Rice’ın orta sahadaki kritik rolüne dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal, ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

ARSENAL YARI FİNALDE

İlk karşılaşmada deplasmanda Sporting Lizbon’u 1-0 mağlup eden İngiliz temsilcisi, rövanşta sahasında oynadığı mücadelede golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Karşılaşmayı UEFA Teknik Gözlemcisi olarak takip eden Fatih Terim, maçın ardından özellikle orta saha performansına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Arsenal forması giyen Martin Zubimendi’nin oyun içindeki etkisini değerlendirdi.

"Orta saha ikilisinin soğukkanlılığı çok önemliydi. Martin Zubimendi, partneri Declan Rice ile birlikte oyunun akışını şekillendirmede kilit rol oynadı. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma konusunda çok başarılıydılar"

SIRADAKİ RAKİP ATLETICO MADRID

Sporting Lizbon engelini aşan Arsenal’i yarı finalde zorlu bir eşleşme bekliyor. Londra ekibi, İspanyol devi Atletico Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli okçu Mete Gazoz "Avrupa şampiyonu" ünvanını korumak için çalışmalarını sürdürüyor:Milli okçu Mete Gazoz "Avrupa şampiyonu" ünvanını korumak için çalışmalarını sürdürüyor:
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Davut Dakul Çelik olduFenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Davut Dakul Çelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim UEFA son dakika şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

