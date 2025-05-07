Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Bugün hangi maçlar var? 07 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Devler Ligi'nde Inter'in ardından ikinci finalist belli olacak.

İşte günün maçları...

Paris St Germain-Arsenal

07 Mayıs 2025 tarihinde, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. Paris St Germain, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Paris St Germain, ligde 15. sırada yer alıyor. Arsenal ise 3. sırada bulunuyor. Maç, TRT 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Cerro Largo-Universidad Catolica (Ekv.)

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Cerro Largo ile Universidad Catolica (Ekv.) takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Academia Puerto Cabello-Vasco da Gama

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Academia Puerto Cabello ile Vasco da Gama takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Atletico Union-Palestino

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Club Atletico Union ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al Raed-Al Hilal

07 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:15’te Suudi Arabistan Premier Ligi’nde önemli bir karşılaşma olacak. Al Raed, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al Raed, ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, 29 maçta toplamda 21 puan topladı. Zorlu bir sezon geçiriyor. Al Hilal ise 2. sırada bulunuyor. Takım, 62 puanla şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda. Maç S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Al Ahli SC-Al Taawon

07 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Ahli SC ile Al Taawon karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al Ahli SC, ligde 5. sırada. Takım, 29 maçta 58 puan topladı. Elde ettikleri istatistikler, 18 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikten oluşuyor. Al Taawon ise 8. sırada yer alıyor. Bu takım, 29 maçta 41 puan topladı. Al Taawon'un sonuçları arasında 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik bulunuyor.

Al Nassr-Al-Ittihad Jeddah

07 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Nassr ile Al-Ittihad Jeddah mücadele edecek. Al Nassr, ligin 3. sırasında yer alıyor. Takım, 29 maçta 18 galibiyet elde etti ve toplamda 60 puan topladı. Rakibi Al-Ittihad Jeddah ise ligin zirvesinde bulunuyor. Bu takım, 29 maçta 21 galibiyet aldı ve 68 puana sahip. Bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve S Sport+ kanallarında canlı olarak izlenebilecek.

Deportivo Tachira-LDU Quito

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Tachira ile LDU Quito takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bahia-Club Nacional

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Bahia ile Club Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Univ. de Chile-Estudiantes

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Univ. de Chile ile Estudiantes takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Drava Ptuj-Bilje

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Drava Ptuj ile Bilje takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Tabor Sezana-ND Slovan

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tabor Sezana ile ND Slovan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gorica-Ilirija Ljubljana

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Gorica ile Ilirija Ljubljana takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Brinje Grosuplje-Dravinja

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Brinje Grosuplje ile Dravinja takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Triglav-Tolmin

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Triglav ile Tolmin takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00