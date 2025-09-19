SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı gol ve gol sevinciyle gündeme gelen Can Uzun açıklama yaptı!

Galatasaray’ın Frankfurt’a 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atan Türk futbolcu Can Uzun, gol sevincini sus işareti yaparak sunmuştu. Genç forvet gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı.

Burak Kavuncu
Frankfurt’un temsilcimiz Galatasaray’a karşı 3. golüne imza atan Can Uzun, sevincini 'sus' işareti yaparak yaşamıştı. Bu olay sosyal medyada gündem olurken, Can Uzun’dan açıklama geldi.

‘‘ASLA SAYGISIZLIK YAPMAM!’’

Can Uzun, "Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." dedi.

DEĞERİ UÇTU!

2025-26 sezonuna formda giren Can Uzun, toplamda 5 maçta 4 gol ve 3 asist katkısı yaptı. Can Uzun'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

