Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu Liverpool'un

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en golü mücadelesi E Grubu'nda Liverpool ile Salzburg arasında yaşandı.
İngiliz ekibi 9. dakikada Mane, 25. dakikada Andrew Robertson ve 36. dakikada Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Bu gollerin ardından Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang ile farkı bire indirdi.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu'nda Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
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