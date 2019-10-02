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Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Belçika temsilcisi Genk, gecenin sürprizini İtalyan ekibi Napoli karşısında yaptı. Luminus Arena'da oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Borussia Dortmund ise, deplasmanda Slavia Prag'ı 2-0'la geçti.

Devler Ligi'nde sürpriz! Direkleri geçemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarına devam edildi.

ELJIF ELMAS'IN NAPOLI'DEKİ İLK MAÇI

Organizasyona son şampiyon Liverpool'u 2-0 yenerek başlayan Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Genk'e konuk oldu.

İtalyan temsilcisinin ilk yarıda üç topunun direkten döndüğü tempolu maçta, iki takım da skoru lehine çeviremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Eljif Elmas, ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada 58 dakika forma giydi.

Genk'in ilk 11'inde sahaya çıkan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de 90. dakikada yerini Bryan Heynen'e bıraktı.

Aynı saatte başlayan F Grubu mücadelesinde ise Almanya'nın Borussia Dortmund ekibi, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 89. dakikalarda Achraf Hakimi attı.

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Şampiyonlar Ligi napoli genk

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