Şampiyonlar Ligi'nde ilginç an: Hakem penaltı çaldı, spiker dahil kimse ne olduğunu anlamadı! Bu sezon bir ilk...

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Clubb Brugge ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.

TOPU ELİNE ALDI, HAKEM PENALTI ÇALDI

Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in ayağıyla gönderdiği topu Tyrone Mings'in eline alması sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Spiker dahil kimse ne olduğunu anlayamazken, bu karardan sonra Club Brugge penaltı kullandı.

PENALTI BİR İLKİ YAŞATTI

Penaltı atışında topun başına geçen Hans Vanaken, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Bayern Münih ve Bologna maçlarının ardından kalesinde gördüğü ilk gol oldu.