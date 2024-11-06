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Şampiyonlar Ligi'nde ilginç an: Hakem penaltı çaldı, spiker dahil kimse ne olduğunu anlamadı! Bu sezon bir ilk...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 22:42
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Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Aston Vİlla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken maçın hakeminin çaldığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç an: Hakem penaltı çaldı, spiker dahil kimse ne olduğunu anlamadı! Bu sezon bir ilk...

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Clubb Brugge ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.

TOPU ELİNE ALDI, HAKEM PENALTI ÇALDI

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Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in ayağıyla gönderdiği topu Tyrone Mings'in eline alması sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Spiker dahil kimse ne olduğunu anlayamazken, bu karardan sonra Club Brugge penaltı kullandı.

PENALTI BİR İLKİ YAŞATTI

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Penaltı atışında topun başına geçen Hans Vanaken, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Bayern Münih ve Bologna maçlarının ardından kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

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Hakem şampiyonlar ligi
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