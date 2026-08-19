Şampiyonlar Ligi'nde ilginç rastlantı! Fenerbahçe dahil tüm takımlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların oynandığı gecede 3 kritik karşılaşma sahne alırken, tüm mücadelelerin beraberlikle sonuçlanması dikkat çekti.

FENERBAHÇE TURU FRANSA'YA BIRAKTI

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler, turlayan tarafın belirleneceği rövanş maçı öncesi avantajı Fransa deplasmanına bıraktı.

DİĞER MAÇLARDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Günün oynanan diğer iki karşılaşmasında da skordaki denge bozulmadı. Bulgaristan ekibi Levski Sofya, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kalırken; Hırvatistan devi Dinamo Zagreb, Norveç ekibi Viking ile 2-2 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Fenerbahçe 1 - 1 Olimpik Lyon (Fransa)

Levski Sofya (Bulgaristan) 0 - 0 AEK (Yunanistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 2 - 2 Viking (Norveç)