Şampiyonlar Ligi'nde ilginç rastlantı! Fenerbahçe dahil tüm takımlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların oynandığı gecede 3 kritik karşılaşma sahne alırken, tüm mücadelelerin beraberlikle sonuçlanması dikkat çekti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler, turlayan tarafın belirleneceği rövanş maçı öncesi avantajı Fransa deplasmanına bıraktı.
Günün oynanan diğer iki karşılaşmasında da skordaki denge bozulmadı. Bulgaristan ekibi Levski Sofya, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kalırken; Hırvatistan devi Dinamo Zagreb, Norveç ekibi Viking ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe 1 - 1 Olimpik Lyon (Fransa)
Levski Sofya (Bulgaristan) 0 - 0 AEK (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 2 - 2 Viking (Norveç)
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