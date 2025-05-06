Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor! Bugün hangi maçlar var? 06 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor! İşte günün maç programı...

Inter-Barcelona

06 Mayıs 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Maç saati 22:00. Inter ve Barcelona takımları karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de aynı puana sahip. Ancak Inter, ligde 4. sırada. Barcelona ise 2. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve TRT 1 kanallarında canlı yayınlanacak.

Nacional Potosi-Club Guarani

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Nacional Potosi ile Club Guarani takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

EC Vitoria-Defensa y Justicia

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan EC Vitoria ile Defensa y Justicia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sportivo Luqueno-Godoy Cruz

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Sportivo Luqueno ile Godoy Cruz takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Alianza Lima-Sao Paulo

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Alianza Lima ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Carabobo FC-Botafogo FR

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Carabobo FC ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Atletico Bucaramanga-Racing Club

07 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Atletico Bucaramanga ile Racing Club takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Yverdon-St. Gallen

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Yverdon ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jeju United-Gangwon

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30

Anyang-FC Seoul

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Suwon FC-Daegu

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Partick Thistle-Ayr United

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Partick Thistle ile Ayr United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Qingdao West Coast-Shenzhen Peng City

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

ND Beltinci-Aluminij

06 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan ND Beltinci ile Aluminij takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30