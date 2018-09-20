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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 00:53 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün ve bugün oynanan maçlar sonunda gruplarda 1'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde yine sürpriz skorlar ortaya çıktı. İşte sonuçlar..

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 45'inci dakikada Isco, 58'inci dakikada Gareth Bale ve 90+2'nci dakikada Mariano'nun kaydettiği gollerle 3-0 mağlup oldu. Cengiz Ünder mücadeleye Roma formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Günün sürprizi Fransız temsilci Olympique Lyon'dan geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Jason Denayer ve Beşiktaşlı eski futbolcu Marcelo'nun formasını giydiği Lyon, deplasmanda turnuvanın favori takımlarından İngiliz kulübü Manchester City'i 2-1'lik skorla yendi.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği İtalya'nın Juventus takımı ise deplasmanda İspanyol temsilci Valencia'yı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız oyuncu mücadelenin 29'uncu dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ronaldo bu kırmızı kartla birlikte kariyerinde oynadığı 154'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk kez oyundan atılmış oldu. Yıldız oyuncu sahayı göz yaşları içerisinde terk etti.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

E GRUBU

Ajax - AEK Atina: 3-0

Benfica - Bayern Münih: 0-2

F GRUBU

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim: 2-2

Manchester City - Lyon: 1-2

G GRUBU

Real Madrid - Roma: 3-0

Viktoria Plzen - CSKA Moskova: 2-2

H GRUBU

Valencia - Juventus: 0-2

Young Boys - Manchester United: 0-3

Dün ise şu sonuçlar alınmıştı;

A GRUBU

Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-1

Monaco - Atletico Madrid: 1-2

B GRUBU

Barcelona - PSV Eindhoven: 4-0

Inter - Tottenham: 2-1

C GRUBU

Liverpool - Paris Saint-Germain: 3-2

Crvena Zvezda - Napoli: 0-0

D GRUBU

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0

Schalke 04 - Porto: 1-1

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Cristiano Ronaldo, Valencia deplasmanında kırmızı kart gördü!Cristiano Ronaldo, Valencia deplasmanında kırmızı kart gördü!
Ajax 3 - 0 AEK (Şampiyonlar Ligi)Ajax 3 - 0 AEK (Şampiyonlar Ligi)
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