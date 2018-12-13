Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar
İspanyol devi Real Madrid sahasında CSKA Moskova'ya 3-0 gibi tarihi bir hezimetle boyun eğerken, Roma da zayıf rakibi Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.
H Grubu'nda ise Serie A'yı kasıp kavuran Juventus, Young Boys'a 2-1 yenilerek futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi.
E Grubu'nda ise Ajax ile Bayern Münih uzatmalarda atılan karşılıklı iki gol sonrası 3-3 berabere kaldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grupta adını bir üst tura yazdıran takımlar...
A GRUBU | BORUSSIA DORTMUND - 13 PUAN
ATLETICO MADRID - 13 PUAN
B GRUBU | BARCELONA - 14 PUAN
D GRUBU | PORTO - 16 PUAN
E GRUBU | BAYERN MÜNİH - 14 PUAN
F GRUBU | MANCHESTER CITY - 13 PUAN
G GRUBU | REAL MADRID - 12 PUAN
H GRUBU | JUVENTUS - 12 PUAN
MANCHESTER UNITED - 10 PUAN
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