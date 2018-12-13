SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.12.2018 08:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken geceye birçok tarihi skor damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

İspanyol devi Real Madrid sahasında CSKA Moskova'ya 3-0 gibi tarihi bir hezimetle boyun eğerken, Roma da zayıf rakibi Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.

İspanyol devi Real Madrid sahasında CSKA Moskova'ya 3-0 gibi tarihi bir hezimetle boyun eğerken, Roma da zayıf rakibi Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.

H Grubu'nda ise Serie A'yı kasıp kavuran Juventus, Young Boys'a 2-1 yenilerek futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi.

H Grubu'nda ise Serie A'yı kasıp kavuran Juventus, Young Boys'a 2-1 yenilerek futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi.

E Grubu'nda ise Ajax ile Bayern Münih uzatmalarda atılan karşılıklı iki gol sonrası 3-3 berabere kaldı.

E Grubu'nda ise Ajax ile Bayern Münih uzatmalarda atılan karşılıklı iki gol sonrası 3-3 berabere kaldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grupta adını bir üst tura yazdıran takımlar...

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grupta adını bir üst tura yazdıran takımlar...

A GRUBU | BORUSSIA DORTMUND - 13 PUAN

A GRUBU | BORUSSIA DORTMUND - 13 PUAN

ATLETICO MADRID - 13 PUAN

ATLETICO MADRID - 13 PUAN

B GRUBU | BARCELONA - 14 PUAN

B GRUBU | BARCELONA - 14 PUAN

TOTTENHAM - 8 PUAN

TOTTENHAM - 8 PUAN

C GRUBU | PSG - 11 PUAN

C GRUBU | PSG - 11 PUAN

LIVERPOOL - 9 PUAN

LIVERPOOL - 9 PUAN

D GRUBU | PORTO - 16 PUAN

D GRUBU | PORTO - 16 PUAN

SCHALKE 04 - 11 PUAN

SCHALKE 04 - 11 PUAN

E GRUBU | BAYERN MÜNİH - 14 PUAN

E GRUBU | BAYERN MÜNİH - 14 PUAN

AJAX - 12 PUAN

AJAX - 12 PUAN

F GRUBU | MANCHESTER CITY - 13 PUAN

F GRUBU | MANCHESTER CITY - 13 PUAN

LYON - 8 PUAN

LYON - 8 PUAN

G GRUBU | REAL MADRID - 12 PUAN

G GRUBU | REAL MADRID - 12 PUAN

ROMA - 9 PUAN

ROMA - 9 PUAN

H GRUBU | JUVENTUS - 12 PUAN

H GRUBU | JUVENTUS - 12 PUAN

MANCHESTER UNITED - 10 PUAN

MANCHESTER UNITED - 10 PUAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid cska moskova juventus young boys roma viktoria plzen Manchester United Valencia bayern münih ajax Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hepsi iddaa oynamış belli
ŞŞIRMAYIN ADAMLAR BÜYÜK İDDA OYNAMIŞ BAHİS BÜYÜK SÜRPRİZ DEĞİL YANİ
Şikenin kralını çevirdiler, oskarlık ...!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!

Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!

Schalke 1 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke, Lokomotiv'i evine yolladı

Sergio Conceiçao ve Alex Telles'den Galatasaray'a gözdağı

Porto'dan G.Saray'a gözdağı

Galatasaray-Porto maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

G.Saray'a Belaruslu hakem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.