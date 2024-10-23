Şampiyonlar Ligi'nde Kenan Yıldız'a büyük şok! 90+2'de yenilen golle Juventus, Stuttgart'a mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Juventus sahasında Stuttgart'ı konuk etti.

90+2'DE YIKILDILAR

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart, 1-0 kazandı. Mücadelenin 84. dakikasında Juventus'ta Danilo kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Stuttgart'ta Enzo Millot ise, 86. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Stuttgart'ta El-Bilal Toure golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanda kaldı, Stuttgart ise 4 puana ulaştı.

MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ

Öte yandan Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus'ta; Atakan Karazor ise Stuttgart'ta 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus, Lille'e konuk olacak. Stuttgart ise Atalanta'yı ağırlayacak.