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Şampiyonlar Ligi'nde Kenan Yıldız'a büyük şok! 90+2'de yenilen golle Juventus, Stuttgart'a mağlup oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.10.2024 07:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 sonuçlanırken Stuttgart Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Kenan Yıldız'a büyük şok! 90+2'de yenilen golle Juventus, Stuttgart'a mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Juventus sahasında Stuttgart'ı konuk etti.

90+2'DE YIKILDILAR

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Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart, 1-0 kazandı. Mücadelenin 84. dakikasında Juventus'ta Danilo kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Stuttgart'ta Enzo Millot ise, 86. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Stuttgart'ta El-Bilal Toure golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanda kaldı, Stuttgart ise 4 puana ulaştı.

MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ

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Öte yandan Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus'ta; Atakan Karazor ise Stuttgart'ta 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus, Lille'e konuk olacak. Stuttgart ise Atalanta'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus şampiyonlar ligi Kenan Yıldız
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