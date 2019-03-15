Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Ajax - Juventus
Liverpool - Porto
Tottenham - Manchester City
Barcelona - Manchester United
Yarı final eşleşmeleri ise söyle:
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
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