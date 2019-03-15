Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United

Yarı final eşleşmeleri ise söyle:

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.





