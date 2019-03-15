SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi! İşte eşleşmeler

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 15.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United

Yarı final eşleşmeleri ise söyle:

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

34

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmelerŞampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler
Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi Nyon ajax barcelona Mancester City Manchester United liverpool porto Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşmeler

Şenol Güneş gerçeğini açıkladı

Şenol Güneş gerçeğini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

UEFA'dan darbe! 2 yıl Avrupa'dan men etti

UEFA'dan darbe! 2 yıl Avrupa'dan men etti

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Juventus-Barcelona finali güzel olacak gibi duruyor. Ronaldo ve Messi yi bir daha izleyelim bakalım.
cin con yokmu
JUVENTUS- MAN CİTY LİVERPOOL VE BARCELONA YARI FİNALDE
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi! İşte eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler kalan son 8 takıma çevrildi

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

UEFA, Cüneyt Çakır'ın Porto-Roma maçındaki kararları için destek verdi

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İtalyan basını Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.