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Şampiyonlar Ligi’nde Maradona için saygı duruşu yapılacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

Kalp krizi nedeniyle Arjantin’de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona için bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Maradona için saygı duruşu yapılacak

Maradona’nın ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, UEFA, efsane futbolcu için flaş bir karar aldı. UEFA’dan yapılan açıklamada, "Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.

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