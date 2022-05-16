Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe avantajı kaptı fakat Konyaspor, Beşiktaş'ı 9-0 yenerse...

Süper Lig'de bitime bir hafta kala Avrupa kupaları için mücadele sürüyor. Şampiyonluğa Trabzonspor'un ulaştığı sezonda ikinci, üçüncü ve dördüncü henüz matematiksel olarak kesinleşmiş değil. İşte olası 2.'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe’nin ya da Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ön Eleme Turu Muhtemel Rakipleri

Dinamo Kiev

Midtjylland

KAÇ TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK?

Gelecek sezon Türkiye'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek. Birinci ve ikinci Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü ise Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi bileti alacak.

BEŞİKTAŞ'I 9-0 YENMEK ZORUNDALAR ANCAK BU DA YETMİYOR...

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken hem Fenerbahçe'nin hem de İttifak Holding Konyaspor'un ikincilik için matematiksel şansı devam ediyor. Ancak sarı lacivertli takım, büyük bir avantaja sahip.

Son haftaya girilirken ikinci Fenerbahçe ile üçüncü İttifak Holding Konyaspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajda ise iki takım eşit durumda. Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında en az bir puan alması halinde İttifak Holding Konyaspor'un Beşiktaş maçına alacağı sonuca bakmaksızın lig ikincisi olacak.

Son hafta Fenerbahçe kaybeder, İttifak Holding Konyaspor kazanırsa lig ikincisini genel averaj belirleyecek. Şu anda Fenerbahçe'nin +30, İttifak Holding Konyaspor'un ise +21 averajı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor'un ikinci olması için son hafta Beşiktaş karşısında hem puan farkını hem de 9 averajlık farkı kapatması gerekiyor. Ligi ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Süper Lig'de üçüncülük için iki takımın matematiksel şansı kaldı.

Son hafta alınacak sonuçlara göre Fenerbahçe ile Konyaspor'dan biri ikinci, diğeri ise üçüncü olacak. Başakşehir ve Alanyaspor'un üçüncülük şansı bulunmuyor.

Ligi üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

SÜPER LİG'DE DÖRDÜNCÜLÜK HESABI: BAŞAKŞEHİR Mİ, ALANYASPOR MU?

Ligden Avrupa kupalarına katılan son takım, sezonu dördüncü bitiren ekip olacak.

Dördüncülük için iki takımın şansı bulunuyor. Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor'dan biri dördüncü olarak Konferans Ligi bileti alacak. Beşinci olan takım ise Avrupa'ya gidemeyecek.

Mevcut sıralamada Medipol Başakşehir 62 puanla dördüncü sırada bulunurken Alanyaspor ise 61 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Ligin son haftasında Başakşehir evinde şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Puan eşitliği durumunda dördüncüyü ikili averaj belirleyecek. İkili averajda üstün olan Alanyaspor puan eşitliği durumunda ligi dördüncü bitirecek.

