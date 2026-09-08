Şampiyonlar Ligi'nde olay simülasyon! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri belli oldu...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde yaşanıyor. Devler Ligi'nin açılış haftasında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe ise İtalyan devi Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ ARSENAL

Devler arenası öncesinde dünyaca ünlü futbol veri şirketi Opta, 36 takımın lig aşamasında oynayacağı 8'er maçı ve sonraki turları kapsayan kapsamlı bir değerlendirme yayınladı. Tam 10 bin simülasyon sonucunda takımların tur atlama ve kupa kaldırma ihtimalleri hesaplandı. Hazırlanan rapora göre; geçtiğimiz sezonun finalisti olan Arsenal, bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi konumunda bulunuyor. İngiliz temsilcisini sırasıyla Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip ediyor.

TEMSİLCİLERİMİZİN TUR ŞANSI

Yayınlanan dev simülasyonda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Opta'nın verilerine göre sarı-lacivertli ekibin son 16 turu play-off'larına kalma ihtimali Galatasaray'a kıyasla ufak bir farkla daha yüksek görüldü.

Opta'nın hazırladığı rapora göre iki temsilcimizin detaylı tur yüzdeleri şu şekilde şekillendi:

Fenerbahçe'nin İhtimalleri:

Son 16 play-off: %48.2

Son 16: %27.5

Çeyrek final: %8.4

Yarı final: %2.2

Final: %0.5

Şampiyonluk: %0.2

Galatasaray'ın İhtimalleri:

Son 16 play-off: %44.3

Son 16: %23.7

Çeyrek final: %7.3

Yarı final: %2.1

Final: %0.4

Şampiyonluk: %0.1