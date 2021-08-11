Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarının rövanşı bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı
Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.
Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1
Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1
Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)
Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1
Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0
Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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