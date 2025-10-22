SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi görülmemiş kriz! Duşa giremediler, UEFA'ya şikayet ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal – Atletico Madrid maçı öncesi görülmemiş bir krize imza atıldı. Karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin futbolcuları, stadyumdaki sıcak su arızası nedeniyle duş alamadı. Kulüp UEFA’ya şikayette bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Takımlar karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, haftanın dikkat çeken maçı Arsenal – Atletico Madrid öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

SICAK SU KRİZİ

Şampiyonlar Ligi nde oynanan Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi görülmemiş kriz! Duşa giremediler, UEFA ya şikayet ettiler 1

Atletico Madrid, zorlu mücadele öncesinde son idmanını Emirates Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Ancak antrenman sonrası soyunma odasına geçen futbolcular, sıcak su hattındaki arıza nedeniyle duş alamadı.

GEREKLİ BİLDİRİMLER YAPILDI

Şampiyonlar Ligi nde oynanan Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi görülmemiş kriz! Duşa giremediler, UEFA ya şikayet ettiler 2

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin sorunun yaşandığı an önce hem Arsenal’e hem de UEFA’ya bilgi verdiğini aktardı. Buna rağmen İngiliz kulübünden çözüm yönünde bir adım gelmedi. Sorunun ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumu terk etti. Kulüp yönetimi konuyla ilgili UEFA’ya resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı

