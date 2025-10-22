Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi görülmemiş kriz! Duşa giremediler, UEFA'ya şikayet ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Takımlar karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, haftanın dikkat çeken maçı Arsenal – Atletico Madrid öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

SICAK SU KRİZİ

Atletico Madrid, zorlu mücadele öncesinde son idmanını Emirates Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Ancak antrenman sonrası soyunma odasına geçen futbolcular, sıcak su hattındaki arıza nedeniyle duş alamadı.

GEREKLİ BİLDİRİMLER YAPILDI

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin sorunun yaşandığı an önce hem Arsenal’e hem de UEFA’ya bilgi verdiğini aktardı. Buna rağmen İngiliz kulübünden çözüm yönünde bir adım gelmedi. Sorunun ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumu terk etti. Kulüp yönetimi konuyla ilgili UEFA’ya resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı