Şampiyonlar Ligi'nde penaltılar skoru belirledi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla tamamlandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.

Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede İtalyan ekibi, 33. dakikada Federico Dimarco ile öne geçerken, Atletico Madrid 35. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Madrid ekibinin 87. dakikada Memphis Depay ile bulduğu gol, 90 dakikanın sonucunu 2-1 olarak belirlerken, toplam skordaki 2-2'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gidildi.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara kalan maçta rakibine 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, tur atladı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, Inter adına ilk penaltı atışını da gole çevirdi.

BORUSSIA DORTMUND İKİ GOLLE TURLADI

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Hollanda'nın PSV takımını ağırladı.

Westfalen Stadı'ndaki mücadeleyi 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 kazanan ev sahibi ekip, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Barcelona ve Arsenal çeyrek final bileti almıştı.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.





