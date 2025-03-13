Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanan 4 karşılaşmanın ardından sona erdi. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano’da karşı karşıya geldi.

27. SANİYEDE 1-0 ÖNE GEÇTİLER

Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı karşılaşma hızlı başladı ve ev sahibi henüz 27. saniyede Conor Gallagher’ın ayağından bulduğu golle tabelayı 1-0 yaparak ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Real Madrid’de Vinicius, 70’inci dakikada penaltıdan yararlanamadı.

PENALTILARDA TUR GELDİ

Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle sona ererken, toplam skorda 2-2’lik eşitlikle mücadele uzatmaya gitti. Büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı. Penaltılarda rakibine 4-2’lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.

PENALTILARDA DRAMATİK AN

Julian Alvarez'in penaltı esnasında ayağı kaydı ve topa çift temasta bulunduğu için attığı gol iptal edildi. Atletico Madrid'in yıldızının yaşadığı dramatik an Real Madrid'e turu getirdi.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK AYIP

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, mücadelede süre almadı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler, oyuna girmek için son hazırlıklarını yapmıştı. Sonradan karar değiştiren Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadı ve milli oyuncu yeniden yedek kulübesine oturttu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Arsenal ile Real Madrid, Paris Saint-Germain ile Aston Villa, Barcelona ile Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile Inter çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İlk maçlar 8-9 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Nisan’da oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Lille - Borussia Dortmund: 1-2 (1-1)

Aston Villa - Club Brugge: 3-0 (3-1)

Arsenal - PSV Eindhoven: 2-1 (7-1)