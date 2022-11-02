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Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırıldı, Real Madrid güle oynaya kazandı! Celtic'i yıkan İspanyol devi, lider olarak gruptan çıktı...

02.11.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. ve son maçında Real Madrid ile Celtic, İspanya'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı ve grup etabını 13 puanla lider olarak tamamladı. Celtic ise Avrupa'ya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırıldı, Real Madrid güle oynaya kazandı! Celtic'i yıkan İspanyol devi, lider olarak gruptan çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. ve son haftasında Real Madrid, İskoçya temsilcisi Celtic'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Luka Modric, 21. dakikada penaltıdan Rodrygo, 51. dakikada Marco Asensio, 61. dakikada Vinicius Junior ve 71. dakikada Federico Valverde kaydetti. Celtic'in tek sayısı 84. dakikada Jota'dan geldi.

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Celtic'te Juranovic, 35. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi.

Bu sonucun ardından bir üst tura yükselmeyi daha önce garantileyen Real Madrid, grup etabını 13 puanla lider olarak tamamladı. Celtic ise 2 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

LUKA MODRIC, BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

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Real Madrid, 6. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Real Madrid'de topun başına Luka Modric geçti ve Hırvat yıldız, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. İspanyol devi golün ardından büyük bir sevinç yaşarken; 37 yaşındaki Luka Modric, Burak Yılmaz'a ait olan bir rekoru kırdı.

Modric, 37 yaş 54 günle Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi. Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.

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