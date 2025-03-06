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  4. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Son 16 turu ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Son 16 turu ilk maçları tamamlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 07:19
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, sahasında konuk ettiği Barcelona’ya tek golle mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Son 16 turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica, evinde İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk etti. Luz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Barcelona tek golle kazandı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 61’inci dakikada Raphinha kaydetti. Mücadelenin 22’nci dakikasında konuk ekipte Pau Cubarsi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

Öte yandan milli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11’de başladı. Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü ise 84’üncü dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı.

Bu eşleşmenin rövanşı 11 Mart Salı günü TSİ 20.45'te Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Feyenoord - Inter: 0-2

Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0

Paris St Germain - Liverpool: 0-1

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool psg
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