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Şampiyonlar Ligi'nde tam 8 gol! PSG'den inanılmaz geri dönüş... Barça, Dortmund'u resmen parçaladı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 00:21
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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur avantajını ele aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde tam 8 gol! PSG'den inanılmaz geri dönüş... Barça, Dortmund'u resmen parçaladı

Öte yandan PSG evinde geriye düştüğü karşılaşmada, Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti ve tur avantajını kaptı.

BARCELONA DORTMUND'U PARÇALADI!

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Mücadelenin gol perdesini Raphinha açtı. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'yı 25. dakikada öne geçirdi. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.
Lewandowski 48. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. 66. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Polonyalı futbolcu golüyle takımını rahatlattı. 77. dakikada sahneye çıkan Yamal mücadelenin skorunu belirledi. Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur avantajını ele aldı. Yarı finalisti belirleyecek rövanş maçı 15 Nisan'da BVB Stadion Dortmund'da oynanacak. Turu geçen taraf, Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibiyle final için kozlarını paylaşacak. Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan karşılaşmanın 68. dakikasında Nmecha yerine oyuna dahil oldu.

PSG GERİDEN GELDİ EVDE TUR AVANTAJINI KAPTI!

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada gol perdesini 35. dakikada Rogers ile İngiliz ekibi açtı. Çabuk toparlanan ev sahibi 39. dakikada Doue ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan PSG, Kvaratskhelia'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçti. 90+2'de Nuno Mendes maçın skorunu tayin etti. Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak. Tur atlayan takım yarı finalde Arsenal - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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