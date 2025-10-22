SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3.haftasında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. İki milli yıldızımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın rakip olduğu mücadelede gurur gecesi yaşandı. İki takımın da en önemli oyuncularının başında gelen Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türk taraftarlara büyük gurur yaşattı.

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Arda Güler ile Kenan Yıldız çekişmesine sahne olan maçta Türk gecesi yaşandı.

BİR YANDA ARDA GÜLER, DİĞER YANDA KENAN YILDIZ!

Dünyanın en iyi takımlarında forma giyen milli yıldızlar Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Real Madrid'de ilk 11'de maça başlayan Arda Güler, Juventus kaptanı Kenan Yıldız'a rakip oldu.

TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

Şampiyonlar Ligi nde Türk gecesi! Real Madrid den Arda Güler, Juventus tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu... 1

Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Türkiye rüzgarı esti. Juventus'un ve Real Madrid'in tartışmasız en çok güvendiği isimler olan Arda Güler ve Kenan Yıldız unutulmayacak bir maç oynadı.

135 MİLYON EURO DEĞER!

Şampiyonlar Ligi nde Türk gecesi! Real Madrid den Arda Güler, Juventus tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu... 2

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın piyasa değerleri 135 milyon Euro civarında bulunuyor. Avrupa'nın en gözde oyuncuları olarak en üst seviyede yer alan Arda Güler ve Kenan Yıldız bu özel gecede spot ışıklarını üstüne çekti.

