Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Arda Güler ile Kenan Yıldız çekişmesine sahne olan maçta Türk gecesi yaşandı.

BİR YANDA ARDA GÜLER, DİĞER YANDA KENAN YILDIZ!

Dünyanın en iyi takımlarında forma giyen milli yıldızlar Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Real Madrid'de ilk 11'de maça başlayan Arda Güler, Juventus kaptanı Kenan Yıldız'a rakip oldu.

TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Türkiye rüzgarı esti. Juventus'un ve Real Madrid'in tartışmasız en çok güvendiği isimler olan Arda Güler ve Kenan Yıldız unutulmayacak bir maç oynadı.

135 MİLYON EURO DEĞER!

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın piyasa değerleri 135 milyon Euro civarında bulunuyor. Avrupa'nın en gözde oyuncuları olarak en üst seviyede yer alan Arda Güler ve Kenan Yıldız bu özel gecede spot ışıklarını üstüne çekti.