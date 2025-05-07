Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak maç! Inter, Barcelona'yı tıpkı bir film senaryosundaki hikaye gibi mağlup etti...

Şampiyonlar Ligi tarihinde kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir maç yaşandı. 3-3'ün rövanşında karşı karşıya gelen Inter ve Barcelona, mücadelenin normal süresinde yine 3-3 berabere kaldı.

INTER İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Barcelona'yı konuk etti. Dev müsabakanın ilk yarısını Inter 2-0 önde kapattı. İtalyan temsilcisinin ikinci golünü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

BARCELONA'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Barcelona için tam her şey bitmiş derken, ikinci yarıya inanılmaz bir başlangıç yaptılar. Art arda buldukları gollerle Inter karşısında skoru 3-2'ye getiren Barcelona, final için son dakikalara girmişti...

DAKİKADA 90! INTER SKORU 3-3 YAPTI

Inter'in tüm umutlarının tükendiği anlarda sahneye defans oyuncusu Acerbi çıktı. Tüm hatlarıyla Barcelona yarı alanında olan Inter'de stoper Acerbi topla buluştu ve skoru 3-3'e getirdi. Film sahnesini aratmayan maç tıpkı ilk mücadelede olduğu gibi 3-3'le uzadı.

UZATMALARDA INTER'İN RÜYASI DEVAM ETTİ!

Attıkları son golle momentumu eline alan Inter, uzatmalara da fırtına gibi başladı. 99. dakikada Davide Frattesi'nin attığı golle İtalya adeta yıkıldı. Büyük bir sevinç yaşayan Inter, tarihe geçecek maçta skoru 3-2 yaptı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında daha fazla gol olmadı ve bu tarihi maçı Inter uzatmalarda 4-3 kazanarak adını finale yazdırdı.