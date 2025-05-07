Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak maç! Inter, Barcelona'yı tıpkı bir film senaryosundaki hikaye gibi mağlup etti...

Şampiyonlar Ligi tarihinde kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir maç yaşandı. 3-3'ün rövanşında karşı karşıya gelen Inter ve Barcelona, mücadelenin normal süresinde yine 3-3 berabere kaldı.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Barcelona'yı konuk etti. Dev müsabakanın ilk yarısını Inter 2-0 önde kapattı. İtalyan temsilcisinin ikinci golünü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.
Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Barcelona için tam her şey bitmiş derken, ikinci yarıya inanılmaz bir başlangıç yaptılar. Art arda buldukları gollerle Inter karşısında skoru 3-2'ye getiren Barcelona, final için son dakikalara girmişti...
Inter'in tüm umutlarının tükendiği anlarda sahneye defans oyuncusu Acerbi çıktı. Tüm hatlarıyla Barcelona yarı alanında olan Inter'de stoper Acerbi topla buluştu ve skoru 3-3'e getirdi. Film sahnesini aratmayan maç tıpkı ilk mücadelede olduğu gibi 3-3'le uzadı.
Attıkları son golle momentumu eline alan Inter, uzatmalara da fırtına gibi başladı. 99. dakikada Davide Frattesi'nin attığı golle İtalya adeta yıkıldı. Büyük bir sevinç yaşayan Inter, tarihe geçecek maçta skoru 3-2 yaptı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında daha fazla gol olmadı ve bu tarihi maçı Inter uzatmalarda 4-3 kazanarak adını finale yazdırdı.
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