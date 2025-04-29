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  4. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 29 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 29 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.04.2025 08:00
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanırken, bugün birçok mücadeleye sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar var? 29 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 29 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra birçok heyecanlı ligde şampiyonluk mücadeleleri sürerken günün önemli karşılaşmalarını sizler için derledik.

Arsenal-Paris St Germain

29 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleştirilecek. Arsenal, Paris Saint Germain'i konuk edecek. Arsenal, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 19 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Paris Saint Germain ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Şu anda 15. sırada duruyor. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Casa Pia-Estoril

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Kolkheti-1913 Poti-FC Telavi

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Kolkheti-1913 Poti ile FC Telavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Samgurali Tskhaltubo-Dinamo Tiflis

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Samgurali Tskhaltubo ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Dinamo Batumi-Gareji Sagarejo

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Batumi ile Gareji Sagarejo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

CSKA 1948 Sofya II-Litex Lovech

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA 1948 Sofya II ile Litex Lovech takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Geylang International-Brunei DPMM

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Singapur 1. Ligi liginde oynanacak olan Geylang International ile Brunei DPMM takımları arasındaki maçın başlama saati 14:45

ENPPI-Ghazl El Mehalla

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan ENPPI ile Ghazl El Mehalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Ararat Armenia-Pyunik

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Ermenistan Kupası liginde oynanacak olan FC Ararat Armenia ile Pyunik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Spartak Moskova-Dinamo Moskova

29 Nisan Salı 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Spartak Moskova ile Dinamo Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Retro-Fortaleza

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Kupası liginde oynanacak olan Retro ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Internacional-Maracana

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Kupası liginde oynanacak olan Internacional ile Maracana takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Maringa FC-Atletico Mineiro

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Kupası liginde oynanacak olan Maringa FC ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Solihull Moors-Rochdale

29 Nisan Salı 2025 tarihinde İngiltere Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Solihull Moors ile Rochdale takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

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