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Şampiyonlar Ligi'nde yeni format çalışmalarının başladığı iddia edildi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 08.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki dönemlerde devrim gibi değişiklikler yapılmaya hazırlanıyor. Küme düşme ve lige yükselme sistemlerinin görüşüldüğü Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla takımın yer alması için de çalışmalar başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni format çalışmalarının başladığı iddia edildi!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde düşme ve yükselme sisteminin de içinde olduğu yeni bir format üzerinde çalışıyor. Bu formatla büyük takımların yeri daha garanti olacakken, küçük takımların Devler Ligi'nde tutunması zorlaşacak.

Öte yandan UEFA'nın bu formatta daha çok takımın katılımını sağlayacağı da belirtiliyor. Avrupa Ligler sorumlusu Lars-Christer Olsson, bu önerinin daha önce Juventus Başkanı Andrea Agnelli tarafından da sunulduğunu ve büyük benzerlikler taşıdığını aktardı.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapan Agnelli, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni birleştirerek Avrupa genelinde bir lig yapmayı ve düşme ile yükselmenin de içinde olması gerektiğini önermişti.Şu anda Avrupa Kupaları'nda grup aşamasına toplamda 80 takım katışırken, 2021'den itibaren bunun 96'ya çıkması planlanıyor.

Olsson, bu yeni formatta bazı kulüplerin liglerindeki performansından bağımsız olarak sürekli Avrupa'da olabileceğini vurgularken, "Analiz edilmesi gereken bir öneri. Şu anda bu öneriyi destekleyecek çok kulüp olacağını sanmıyorum" dedi.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise, henüz bir değişiklik olmadığını kaydederken, "Bu planı tüm gücü elinde tutmak isteyen 20 kulüp destekliyor" açıklamasını yaptı. UEFA'nın format değişikliği ile ilgili son kararını önümüzdeki yıl içinde vermesi bekleniyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi uefa

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