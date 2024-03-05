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Şampiyonlar Ligi'nde yeni format resmen duyuruldu! Önümüzdeki sezondan itibaren grup maçları tarihe karışacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 10:14
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UEFA, Avrupa kupalarında 2027 ve sonrası için yeni planlanan formatı hayata resmen geçirdi. Önümüzdeki sezondan itibaren 36 takımlı lig aşaması oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni format resmen duyuruldu! Önümüzdeki sezondan itibaren grup maçları tarihe karışacak...

2024-25 sezonundan itibaren Avrupa kulüp futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Grup aşamasının kaldırılacağı bilinirken, yeni sistem ile ilgili tüm detaylar şu şekilde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ

sampiyonlar-ligi-kupasi-aa-2035846

• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

AVRUPA LİGİ

uefa-avrupa-ligi-1930329

• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Konferans Ligi'ne devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

KONFERANS LİGİ

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• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 6 torbadan 6 farklı takımla karşılaşacak. (3 iç saha, 3 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

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şampiyonlar ligi UEFA sezon
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