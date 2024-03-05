Şampiyonlar Ligi'nde yeni format resmen duyuruldu! Önümüzdeki sezondan itibaren grup maçları tarihe karışacak...

2024-25 sezonundan itibaren Avrupa kulüp futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Grup aşamasının kaldırılacağı bilinirken, yeni sistem ile ilgili tüm detaylar şu şekilde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ

• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

AVRUPA LİGİ

• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Konferans Ligi'ne devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

KONFERANS LİGİ

• 36 takımlı lig

• Her takım, toplam 6 torbadan 6 farklı takımla karşılaşacak. (3 iç saha, 3 deplasman)

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.





