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Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Ronaldo ile Messi karşı karşıya!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2020 21:25 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona aynı grupta yer aldı. Dünya futbolunun önemli figürü Ronaldo ve Messi

Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Ronaldo ile Messi karşı karşıya!

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda beklenen eşleşme gerçekleşti: Lionel Messi yine Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona ile Juventus, Şampiyonlar Ligi G Grubu,'nda eşleşti. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Portekizli oyuncunun Juventus'a transferi öncesinde son olarak 9 Mayıs tarihinde Barcelona - Real Madrid maçında karşı karşıya gelmişti.

Öte yandan iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçın 2'sinden Messi'nin Barcelona'sı galip ayrılırken, 2 maç berabere bitmiş ve 1 maçı da Ronaldo kazanmıştı. Messi bu maçlarda 3 gol atmışken, Ronaldo ise Messi'ye rakip olduğu maçlarda ağları sarsamamamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş

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