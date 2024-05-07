Şampiyonlar Ligi'nde yılın sürprizi! Milyon dolarlık PSG'yi eleyen Dortmund adını finale yazdırdı!

Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir maç oynandı. 1-0'ın rövanşında Dortmund'u konuk eden PSG, istediği sonucu alamadı ve yarı finalde havlu attı.

İLK MAÇI DA KAYBETMİŞLERDİ

Alman ekibi Dortmund, taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmiş ve Fransa'ya avantajlı şekilde gelmişti.

HAYALLERİ HUMMELS YIKTI

Rövanş maçında genel anlamda üstün oynayan PSG'nin hayallerini 50. dakikada Hummels yıktı. Ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan yıldız oyuncu Dortmund'un adını finale yazdırdı.

REAL MADRID-BAYERN MÜNİH

Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İlk maçın 2-2 bittiği bu zorlu mücadelenin kazananı Dortmund'un finalde rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda oynanacak.





