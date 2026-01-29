SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde yüzyılın olayı! Kaleci 90+8'de gol attı, Jose Mourinho çıldırdı!

Lizbon'da futbol tarihinin en çılgın gecelerinden biri yaşandı! Benfica, Real Madrid'i 4-2 mağlup ederken, tur biletini getiren golü 90+8'de kaleci Trubin attı! Eğer o gol olmasaydı elenecek olan Portekiz ekibi, son saniyede 24. sıraya tutundu. Son haftaya 3. giren Real Madrid ise kırmızı kartların havada uçuştuğu gecede 9. sıraya düşerek büyük bir şok yaşadı.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının final haftası, Estádio da Luz'da akıl almaz bir senaryoya sahne oldu. Portekiz devi Benfica, turnuvanın favorisi Real Madrid'i 4-2 ile geçerken, maçın son saniyeleri Hollywood filmlerini aratmadı.

KALECİ TRUBIN FORVETLERİ KISKANDIRDI!

Şampiyonlar Ligi nde yüzyılın olayı! Kaleci 90+8 de gol attı, Jose Mourinho çıldırdı! 1

Maçın kader anı 90+8. dakikada yaşandı. Skor 3-2 Benfica lehineyken, bu sonuç Portekiz ekibine yetmiyordu. Averajla 25. sırada kalıp Avrupa'ya veda edecek olan Benfica'da, son köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Anatoliy Trubin sahne aldı. Ukraynalı eldiven, attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve takımını kelimenin tam anlamıyla ipten alarak 24. sıradan play-off turuna soktu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son dakikada gelen mucize gol sonrası sahaya girerek müthiş bir sevinç yaşadı.

"İNTİHAR ETMESİNLER YA DA BALKONDAN ATLAMASINLAR"

Şampiyonlar Ligi nde yüzyılın olayı! Kaleci 90+8 de gol attı, Jose Mourinho çıldırdı! 2

Maçın ardından kendine has üslubuyla konuşan Jose Mourinho, “Bu galibiyetin bana kazandırmasını istediğim tek şey biraz saygı. Bu insanların bir kısmının intihar etmemesini ya da balkonlardan atlamamasını rica ediyorum. Sakin olsunlar. Benfica kaybedecek ve yine bizi öldürecekler. Tek istediğim Benfica’ya ve oyunculara biraz saygı.” ifadelerini kullandı.

REAL MADRID İÇİN KABUS GECESİ

Şampiyonlar Ligi nde yüzyılın olayı! Kaleci 90+8 de gol attı, Jose Mourinho çıldırdı! 3

Gecenin kaybedeni ise Real Madrid oldu. Son haftaya 3. sırada giren ve ilk 8'e kalmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol devi, aldığı bu yenilgiyle 9. sıraya kadar geriledi ve direkt son 16 turu biletini kaçırdı. Eflatun-Beyazlılarda sinirler gerilirken, uzatma anlarında Asencio ve Rodrygo kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

STATÜ GEREĞİ RAKİP OLABİLİRLER

Şampiyonlar Ligi nde yüzyılın olayı! Kaleci 90+8 de gol attı, Jose Mourinho çıldırdı! 4

Lig aşamasını 9. bitiren Real Madrid ile 24. bitiren Benfica, play-off turunda statü gereği birbirleriyle eşleşme ihtimaline sahip oldu. Real Madrid'in diğer muhtemel rakibi ise Bodo/Glimt olarak öne çıkıyor.

