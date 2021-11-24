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Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Sosyal medyada olay oldu

24.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında Dinamo Kiev ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında geçen mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. 35 yaşındaki deneyimli hakemin yönettiği mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında skandal bir olay yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Sosyal medyada olay oldu

Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'ici hafta mücadelesinde Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta Halil Umut Meler görev aldı. Müsabakada büyük bir skandal yaşandı. Halil Umut Meler'in ilk yarının son anlarında verdiği karar da sosyal medyada çok tartışıldı.

Mücadelenin VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yaptı. Uzun bir aradan sonra iki Türk hakem aynı maçta VAR ve orta hakem olarak Devler Ligi'nde birlikte görev aldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlendi.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, KARŞILAŞMA DURDU

Yoğun kar yağışı altındaki mücadelenin 3'üncü dakikasında bir Dinamo Kiev taraftarı sahaya girdi. Futbolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, Halil Umut Meler karşılaşmayı durdurdu.

Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski karşılaşmanın gol perdesini açan isim oldu. Savunmadan seken topa altı pas içerisinde röveşata yapan Lewandowski, 14'üncü dakikada takımını üstünlüğe taşıyan golü kaydetti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Bayern Münih ceza sahasında ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi ekibinin penaltı beklediği pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

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VAR'A ÇAĞRILMADI

Oyunun durduğu anda Dinamo Kievli oyuncuların itiraz ettiği Halil Umut Meler, VAR hakemi Mete Kalkavan ile iletişime geçti. VAR hakemi Mete Kalkavan, pozisyona dair bir izleme önerisinde bulunmadı.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden 48 saat sonra Dinamo Kiev-Bayern Münih maçını yöneten Halil Umut Meler, sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından tepki gördü.


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