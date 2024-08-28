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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, 1 milyar TL'lik geliri kaçırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 00:54
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan sarı-kırmızılılar büyük bir geliri de elinin tersiyle itmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, 1 milyar TL'lik geliri kaçırdı!

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu. Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı. Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergiledi. Maçın 60. dakikasından sonra baskı kuran Galatasaray, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile pozisyonlara girdi. Bu bölümdeki oyun üstünlüğünü skora yansıtamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibine hızlı hücumlardan pozisyonlar verdi. Konuk takım, 87. dakikada Alan Virginius'un golüyle maçı 1-0 kazandı.

Play-off turunun deplasmandaki ilk maçını da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Young Boys, adını "Devler Ligi"nde 36 takımla oynanacak yeni formattaki lig etabına yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası arenadaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

BÜYÜK KAYIP

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Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon Euro olarak belirlenmişti. Young Boys'a elenen Galatasaray, yaklaşık 1 milyar TL'lik gelirden de olmuş oldu.

8 MAÇLIK SİSTEMİ KAÇIRDILAR

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8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon Euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

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galatasaray
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