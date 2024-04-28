Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 8 takım belli oldu! Türkiye'nin durumu netleşti...

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda yer alacak takımların 8 tanesi belli oldu.

DEVLER LİGİ'NDE YER ALACAKLAR

Liglerinde şampiyon olan Inter ve Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bu iki takımın yanında Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Arsenal, PSV ve Feyenoord da bileti cebine koydu.

TÜRKİYE LİGİ'NDEN 2 TAKIM GİDEBİLİR

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak





