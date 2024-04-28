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Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 8 takım belli oldu! Türkiye'nin durumu netleşti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2024 16:46
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Avrupa'da liglerin sonuna gelinirken Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu sezon uygulanacak yeni formata ilk kez giriş yapacak takımların 8 tanesi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 8 takım belli oldu! Türkiye'nin durumu netleşti...

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda yer alacak takımların 8 tanesi belli oldu.

DEVLER LİGİ'NDE YER ALACAKLAR

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Liglerinde şampiyon olan Inter ve Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bu iki takımın yanında Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Arsenal, PSV ve Feyenoord da bileti cebine koydu.

TÜRKİYE LİGİ'NDEN 2 TAKIM GİDEBİLİR

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak

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