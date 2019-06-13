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Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takımla oynanması için teklif yapıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik iddialarına bir yenisi daha eklendi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin, turnuvanın daha kapalı bir şekilde yapılmasına yönelik planının ardından Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takımla oynanması için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takımla oynanması için teklif yapıldı

Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takıma yükseltilmesi için bir plan hazırladı ve Eylül ayında yapılacak toplantısı öncesinde UEFA'ya sunacak.

Times'ın haberine göre, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'ni daha kapalı bir turnuva yapma planına (Her sezon aynı takımların katılması) karşı olan kulüpler, turnuvanın genişlemesi için harekete geçti.

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5'ER YA DA 6'ŞARLI 8 GRUP

Bu fikri savunan kulüplerin, Şampiyonlar Ligi'nin 5'er takımdan oluşan 8 grup ya da 6'şar takımdan oluşan 8 grup olarak düzenlenmesini önereceği kaydedildi.

2 yıl önce Celtic, Ajax, PSV ve Anderlecht'in içinde bulunduğu kulüpler Şampiyonlar Ligi'nin 48 takıma yükseltilmesi fikrini dile getirmiş ancak UEFA kabul etmemişti.

UEFA İNCELEYECEK

UEFA'nın bu genişleme fikrinin televizyon yayıncıları üzerindeki etkisini inceleyeceği ve karlılık oranının artması öngörülürse onay vereceği kaydedildi.

Turnuvanın 40 takıma yükselmesi durumunda Hollanda, Yunanistan ve İsviçre'den doğrudan katılan takımların sayısında artış olacağı da ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi avrupa kulüpler birliği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
saçma ve hatta klüp sayısı azaltılmalı, adı üzerinde Şampiyonlar ligi, bu turnuvaya sadece şampiyonlar katılmalı, 2. olanlar bile katılmaması gerekir.
E hani Türkiye'yi de ilgilendiriyordu?
bizim takımlar daha cok yapmaya dayanamaz, bunun için red edilmesini talep ederiz.
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