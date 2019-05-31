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Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İSPANYA HABERLERİ  | 31.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

İspanya temsilcisi Real Madrid, 13 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takım unvanını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

LİVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti. Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak. UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

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