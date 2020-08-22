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Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonunun yarın yapılacak Paris Saint-Germain (PSG)-Bayern Münih finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın Real Madrid takımı elinde tutuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

BAYERN MÜNİH 11'İNCİ, PSG İLK FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.

Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

(AA)

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