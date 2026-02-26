Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı Osimhen'in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus'a transfer mi olacak?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili ortaya transfer iddialarına dair İtalyan basınından flaş bir haber geldi. Osimhen'in gelecek sene Juventus'a transferine yönelik çıkan haberler için ortaya imzalanan maddeler gösterildi.

JUVENTUS'A TRANSFERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER!

Victor Osimhen’in Juventus’a transfer ihtimali şu aşamada neredeyse kapalı görünüyor. Napoli’nin 2025 yazında yıldız golcüyü Galatasaray’a satarken sözleşmeye koyduğu özel madde, Nijeryalı oyuncunun İtalya’ya dönüşünü fiilen engelliyor.

Söz konusu anlaşmaya göre Osimhen’in ilk yıl içinde Serie A’ya satılması halinde Galatasaray'ın Napoli'ye 70 milyon avro, ikinci yıl içinde ise 50 milyon avro ceza bedeli ödenmesi gerekiyor. Oyuncu ancak 1 Eylül 2027 itibarıyla bu yaptırımdan tamamen muaf olacak. Bu da Galatasaray’ın, Osimhen’i Juventus ya da başka bir İtalyan kulübüne göndermesi halinde ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Transferin önündeki tek engel sözleşme maddesi de değil. Osimhen’in yıllık 15 milyon avroluk sabit maaşı, bonuslarla birlikte net 21 milyon avroya kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar, Serie A kulüpleri için ciddi bir finansal planlama gerektirirken Juventus cephesinde de mali dengeleri zorlayacak bir tablo ortaya koyuyor. Tüm bu şartlar, olası bir İtalya dönüşünü şimdilik oldukça güç kılıyor.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ!

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

"EN BÜYÜK ENGEL AFRİKA KUPASI'YDI!"

Manchester United'da Erik ten Hag döneminde takımda antrenör olarak görev yapan Benni McCarthy, "Bir oyuncuya 100 milyon sterlin harcarsanız, onu Afrika Kupası için kaybetmek istemezsiniz. Bence Manchester United'da çok başarılı olurdu ama Afrika Kupası büyük bir engeldi. Onu bu kadar önemli maçların olduğu dönemde kaybetmek, takımın ana forvetinin olmaması nedeniyle büyük sıkıntıya neden olurdu.

Böylece Osimhen ile ilgili karar verildi ve adı listeden çıkarıldı. Artık ilgilenilen bir futbolcu değildi. Bu kararın en büyük nedeni Afrika Kupası'ydı.

Gol atıyor, olağanüstü çalışıyor ve gürültüden etkilenmeyen bir oyuncu. Manchester United için oynamak, bu çocuğun hayatında yaşadıklarından dolayı çok fazla etkilemeyecek. Geldiği yerde çok daha kötüsünü görmüş. Beş maç üst üste gol atamaması onu çok fazla etkilemezdi. Mücadelenin ne olduğunu bildiği için yoluna devam edebilecek bir oyuncu." dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM! EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCU...