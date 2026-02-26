SPOR

Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı Osimhen'in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus'a transfer mi olacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus maçında gösterdiği performansla adından söz ettiren golcü oyuncu Victor Osimhen için maç sonrasında ortaya atılan transfer iddiaları için İtalyan medyasından flaş bir haber geldi. Sezon başında Napoli'den transfer edilen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesindeki maddeler İtalya'ya gitmesinin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. İşte o maddeler...

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili ortaya transfer iddialarına dair İtalyan basınından flaş bir haber geldi. Osimhen'in gelecek sene Juventus'a transferine yönelik çıkan haberler için ortaya imzalanan maddeler gösterildi.

JUVENTUS'A TRANSFERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER!

Şampiyonlar Ligi nin yıldızı Osimhen in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus a transfer mi olacak? 1

Victor Osimhen’in Juventus’a transfer ihtimali şu aşamada neredeyse kapalı görünüyor. Napoli’nin 2025 yazında yıldız golcüyü Galatasaray’a satarken sözleşmeye koyduğu özel madde, Nijeryalı oyuncunun İtalya’ya dönüşünü fiilen engelliyor.

Söz konusu anlaşmaya göre Osimhen’in ilk yıl içinde Serie A’ya satılması halinde Galatasaray'ın Napoli'ye 70 milyon avro, ikinci yıl içinde ise 50 milyon avro ceza bedeli ödenmesi gerekiyor. Oyuncu ancak 1 Eylül 2027 itibarıyla bu yaptırımdan tamamen muaf olacak. Bu da Galatasaray’ın, Osimhen’i Juventus ya da başka bir İtalyan kulübüne göndermesi halinde ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Transferin önündeki tek engel sözleşme maddesi de değil. Osimhen’in yıllık 15 milyon avroluk sabit maaşı, bonuslarla birlikte net 21 milyon avroya kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar, Serie A kulüpleri için ciddi bir finansal planlama gerektirirken Juventus cephesinde de mali dengeleri zorlayacak bir tablo ortaya koyuyor. Tüm bu şartlar, olası bir İtalya dönüşünü şimdilik oldukça güç kılıyor.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ!

Şampiyonlar Ligi nin yıldızı Osimhen in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus a transfer mi olacak? 2

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

"EN BÜYÜK ENGEL AFRİKA KUPASI'YDI!"

Şampiyonlar Ligi nin yıldızı Osimhen in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus a transfer mi olacak? 3

Manchester United'da Erik ten Hag döneminde takımda antrenör olarak görev yapan Benni McCarthy, "Bir oyuncuya 100 milyon sterlin harcarsanız, onu Afrika Kupası için kaybetmek istemezsiniz. Bence Manchester United'da çok başarılı olurdu ama Afrika Kupası büyük bir engeldi. Onu bu kadar önemli maçların olduğu dönemde kaybetmek, takımın ana forvetinin olmaması nedeniyle büyük sıkıntıya neden olurdu.

Böylece Osimhen ile ilgili karar verildi ve adı listeden çıkarıldı. Artık ilgilenilen bir futbolcu değildi. Bu kararın en büyük nedeni Afrika Kupası'ydı.

Şampiyonlar Ligi nin yıldızı Osimhen in elini kolunu bağlayan hamle! Juventus a transfer mi olacak? 4

Gol atıyor, olağanüstü çalışıyor ve gürültüden etkilenmeyen bir oyuncu. Manchester United için oynamak, bu çocuğun hayatında yaşadıklarından dolayı çok fazla etkilemeyecek. Geldiği yerde çok daha kötüsünü görmüş. Beş maç üst üste gol atamaması onu çok fazla etkilemezdi. Mücadelenin ne olduğunu bildiği için yoluna devam edebilecek bir oyuncu." dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM! EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCU...

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United Juventus son dakika galatasaray napoli
