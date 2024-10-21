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Şampiyonlar Ligi öncesi Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı! Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'dan övgü dolu sözler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 20:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Juventus, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Sezona 2'de 2 ile başlayan İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Thiago Motta, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan devinde ilk sezonunu geçiren Motta, Kenan Yıldız'dan memnun olduğunu belirterek "Tüm kalitesini takımın yararına ortaya koyan bir futbolcu. Kesinlikle daha iyisini yapabilir ama şu ana kadar gördüklerimden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi öncesi Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı! Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'dan övgü dolu sözler...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Mücadele öncesi basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında konuştu.

''İYİ KAPANAN TAKIMLARA KARŞI HERKES ZORLUK YAŞIYOR''

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Yarın oynanacak mücadele hakkında "Lig ve Şampiyonlar Ligi arasında hiçbir fark yok. Her zaman aynı tutuma sahip olmalıyız. İyi kapanan takımlara karşı zorluk yaşayan sadece biz değiliz. Herkes zorluk yaşıyor ve futbol böyle bir oyun. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve sonuna kadar inanmalıyız." sözlerini kullandı.

Açıklamalarına devam Motta "Hem oyun hem de zihinsel açıdan gelişmeye devam etmeliyiz. İyi futbol oynayarak iyi bir performans göstermeyi umuyoruz. Kazanma şansımız bu şekilde daha fazla olacak. Oyunu kontrol etmek için mücadele etmeliyiz çünkü Stuttgart iyi futbol oynuyor." dedi.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın gösterdiği performanstan övgüyle bahseden Thiago Motta "Yaptığı işten çok memnunum. Tüm kalitesini takımın yararına ortaya koyan bir futbolcu. Kesinlikle daha iyisini yapabilir ama şu ana kadar gördüklerimden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Milli yıldızın hocası "Onun 2005 doğumlu bir futbolcu olduğunu ve takıma çok şey kattığını unutmamalıyız. Takımda olmasından dolayı çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir gol attı, şu anda harika bir takımın parçası." sözlerini de sarf etti.

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Juventus şampiyonlar ligi Kenan Yıldız
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