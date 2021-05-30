Şampiyon Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

Lig şampiyonluklarının yanına bir de Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ekleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, yeni başarılara imzalar atmak için hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonlukların sırrını anlatan teknik direktör Halil İbrahim Köprülü ve oyuncular, başarılardaki en büyük payın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ait olduğunu ifade ettiler.

Turnavının Türkiye’de yapılmasını sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden 51 yaşındaki deneyimli teknik adam Halil İbrahim Köprülü, “Artık her türlü büyük kupaları kazandık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapalım dedik. Başkanımız da kabul etti ve süreç böyle başladı. Dünya Ampute futbolunu iyi biliyoruz, tanıyoruz. Oyuncularını, ülkeleri tanıyoruz. Bizim neler yapabileceğimizi biliyorduk. Böyle olunca da güzel bir organizasyon oldu. Biz de çok şükür oyuncularımızın da kalitesiyle erken bir gol yedik bunlarda futbolun içinde olan şeyler. Biz rakip alanda oynuyoruz. Hep hücum formatındayız, bu nedenle de bir kontra atak oldu ve 1-0 oldu. Çok çabuk döndük ve iyi bir futbolla şampiyon olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.