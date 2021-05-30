SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şampiyon Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

Şampiyon Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

30.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, başarılarına bir yenisini ekleyerek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluğun tesadüf olmadığını belirten teknik direktör ve oyuncular, başarının en büyük sırrının Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri olduğunu ifade etti.

Lig şampiyonluklarının yanına bir de Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ekleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, yeni başarılara imzalar atmak için hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonlukların sırrını anlatan teknik direktör Halil İbrahim Köprülü ve oyuncular, başarılardaki en büyük payın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ait olduğunu ifade ettiler.

12932

Turnavının Türkiye’de yapılmasını sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden 51 yaşındaki deneyimli teknik adam Halil İbrahim Köprülü, “Artık her türlü büyük kupaları kazandık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapalım dedik. Başkanımız da kabul etti ve süreç böyle başladı. Dünya Ampute futbolunu iyi biliyoruz, tanıyoruz. Oyuncularını, ülkeleri tanıyoruz. Bizim neler yapabileceğimizi biliyorduk. Böyle olunca da güzel bir organizasyon oldu. Biz de çok şükür oyuncularımızın da kalitesiyle erken bir gol yedik bunlarda futbolun içinde olan şeyler. Biz rakip alanda oynuyoruz. Hep hücum formatındayız, bu nedenle de bir kontra atak oldu ve 1-0 oldu. Çok çabuk döndük ve iyi bir futbolla şampiyon olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

KÖK: BELEDİYE BAŞKANIMIZ TAHMAZOĞLU'NA KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncularından olan Kurtuluş Mustafa Kök, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı belediye başkanı Tahmazoğlu’na teşekkür etti. Kök, “2011’de ampute futbolla tanıştım. Birçok farklı kulüpte şampiyonluklar yaşadık ama yaşadığımız en mükemmel ve en güzel başarı şampiyonlar ligi kupasını almaktı. Gerçekten çok gururluyuz ve mutluyuz. Uzun süredir çalışıyorduk. Belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na verdikleri katkılardan dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: ŞAMPİYONLAR LİGİ ORGANİZASYONUNU ARATMADIK

Türkiye Ampute Milli Takımı ve Şahinbey Ampute Takımı Kaptanı Rahmi Özcan, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ülkemizin futbola olan sevgisi ile Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmış olduk. Şampiyonlar Ligi organizasyonunu aratmadan müthiş bir organizasyonla şampiyonlar ligimizi sona erdirdik. Ev sahipliğimizin avantajı ve takımımızın müthiş bir performansıyla şampiyonluğa ulaştık. Hedefimiz zaten şampiyonluktu. Allah’a şükürler olsun ülkemize bu güzel kupayı getirdik. Her şeyden önemlisi Şahinbey ilçemize ve Gazi şehrimize bu kupayı getirebilmek çok önemliydi. Tabii ki burada çok büyük destekleri olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, kulüp başkanımız Cuma Güzel’e, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Spor Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
VİDEO: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Inter Miami'ye 2 milyon Dolar cezaInter Miami'ye 2 milyon Dolar ceza
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Pellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiası

Pellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiası

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.