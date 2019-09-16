Şampiyonlar Ligi tarihinin en'leri!

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar avroyu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor. EN DEĞERLİSİ MANCHESTER CITY UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İngiliz ekibi Manchester City. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Manchester temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 280 milyon avroyu buluyor. Manchester City'yi 1 milyar 190 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 6 sezonda ise 4 kez müzesine götüren İspanyol kulübü Real Madrid takip ediyor. Barcelona ise 1 milyar 180 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.

SLAVIA PRAG'IN DEĞERİ 36,6 MİLYON EURO Çekya'nın Slavia Prag takımı, 36,6 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor. Slavia Prag'ı 57,95 milyon avroyla Sırbistan'ın Kızılyıldız ve 73,30 milyon avroyla Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları izliyor. GALATASARAY 24. SIRADA UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez mücadele edecek Galatasaray 136,3 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 24. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid, 1 milyar 190 milyon avroluk değeriyle ikinci, Fransız ekibi Paris Saint-Germain 1,06 milyar avroluk değeriyle beşinci, Belçika temsilcisi Club Bruggue de 130 milyon avroluk değeriyle 26. sırada bulunuyor. EN DEĞERLİSİ MBAPPE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 200 milyon avroyla Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Listede ikinci sırada 180 milyon avroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, üçüncü sırada da 150 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı Eden Hazard yer alıyor. EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2019-2020 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı. 40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI, 22'Sİ KUPA KAZANDI Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

REKOR İSPANYOLLARIN 1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı. İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransa, Romanya, İskoçya ve Yugoslavya takımları da birer defa mutlu sona ulaştı. EN GOLCÜ RONALDO Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı. Ronaldo'nun ardından 6 kez gol kralı olan Barcelonalı Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız Messi, 2014-2015'te Ronaldo ile paylaştığı unvanı, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında da elde etti.

Bayern Münih'te Alman Gerd Müller 4, Benfica'da Portekizli Eusebio, Olympique Marsilya'da Fransız Jean-Pierre Papin ve Manchester United'da Hollandalı Ruud van Nistelrooy 3'er defa "Devler Ligi"nde gol krallığına ulaştı. RONALDO'YU MESSI TAKİP EDİYOR Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 162 maçta 126 gol kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor. Ronaldo'yu 135 maçta 112 gol bulan Barcelona'dan Messi takip etti. İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı. BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN DA RONALDO Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor. EN ÇOK FORMA GİYEN CASILLAS Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, İspanyol kaleci Iker Casillas zirvede bulunuyor.

Turnuvanın grup aşamasından itibaren Real Madrid ve Porto formalarıyla 177 maça çıkan Casillas'ı, 162 karşılaşmada mücadele eden Ronaldo takip ediyor. Eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla üçüncü sırada yer alıyor. EN KÖTÜ REKORLARDAN BİRİ BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş'ın, 6 Kasım 2007'de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç'in Malmö ekibi de rekoru, Beşiktaş ile paylaşıyor. 2016-2017 sezonunda Dinamo Kiev'e, 2000-2001 sezonunda da Leeds United'a 6-0 yenilen Beşiktaş'ın aldığı bu sonuçlar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı. İngiltere'den Arsenal'ın Çekya'dan Slavia Prag'ı, İtalya'dan Juventus'un Yunanistan'dan Olympiakos'u, Fransa'dan Olympique Marsilya'nın Slovakya'dan Zilina'yı, Almanya'dan Bayern Münih'in İsviçre'den Basel ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'i, İspanya'dan Valencia'nın Belçika'dan Genk'i, Shakhtar Donetsk'in ise Belarus'tan BATE Borisov'u 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı galibiyetleri arasına girdi.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN MESSI VE LUIZ ADRIANO Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk'in BATE'yi 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5'er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı. Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahimovic bir maçta attıkları 4'er golle, bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Messi, bir maçta attığı 5 golün yanı sıra 2009-2010 sezonunda Arsenal'a karşı 4 gol atmayı da başardı. EN HIZLI GOL MAKAAY'DAN UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı. Makaay, Bayern Münih'in 7 Mart 2007'de Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12'nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.

Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı. Gomis, 7 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu oldu. Bu alandaki bir önceki rekor ise Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell'a aitti. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol atmıştı. EN ÇOK "HAT TRICK" MESSI VE RONALDO Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor. Messi ve Ronaldo 8'er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3'er kez "hat trick" yaptı. EN ÇOK GOL ATAN İSİM En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında Yunan ekibi adına fileleri havalandıran Peter Ofori-Quaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü. Hırvat futbolcu Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb formasıyla 2011'de Olympique Lyon'a 7-1 yenildikleri maçta 17 yaş, 216 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.

EN YAŞLI GOLCU TOTTI Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu, Roma'nın eski futbolcusu Francesco Totti oldu. İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi. Totti'nin ardından Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs yer aldı. Galli oyuncu, 14 Eylül 2011'de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 290 gün almıştı. SEEDORF 3 FARKLI TAKIMLA 4 KUPA KAZANDI Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip. Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı. EN YAŞLI VE EN GENÇ ŞAMPİYON HOCALAR Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals. Real Madrid, 1956'da kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı.

Olympique Marsilya'nın 1993'te kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu. HEM SAHADA HEM DE KULÜBEDE KAZANANLAR Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimler arasında yer alıyor. Futbolculuk döneminde 2002'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Zidane böylece, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola'dan sonra teknik direktörlük yaparken de bunu başaran 7. isim oldu. İLK GOL AMOKACHI'DEN Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu. Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.