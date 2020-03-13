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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

FUTBOL HABERLERİ  | 13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

UEFA'dan yapılan açıklamada tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi’nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin koronavirüsü salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 17 ve 18 Mart’ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart’taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca 20 Mart’ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi. Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.

FRANSA'DA LİGLER ASKIYA ALINDI

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Daha önce 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

(AA / İHA)

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Şampiyonlar Ligi uefa UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geç kalınmış ama doğru ve yerinde bi karar
cok gec kalinmis bir karar
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