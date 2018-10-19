Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın krizi çözüldü. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını beIN SPORTS satın aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu. Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak. (Fanatik)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"
Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum