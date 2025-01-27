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Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetmeye dünyanın en iyi hakemi talip oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.01.2025 13:56
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Geçtiğimiz 2 yılda IFFHS tarafından 'dünyanın en iyi hakemi' seçilen Szymon Marciniak, ligin 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetebileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetmeye dünyanın en iyi hakemi talip oldu!

Süper Lig'de süren hakem tartışmaları sonrası bazı maçlarda VAR yabancı hakemlere teslim edilirken, yabancı orta hakem için de bazı takımlardan talepler gelmeye başladı.

Özellikle derbilerde yabancı orta hakem kullanılması gündeme gelirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbiyi yönetmek için sürpriz bir talip çıktı.

SON 2 YILIN EN İYİ HAKEMİ

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Son Dünya Kupası finalini yöneten ve 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçilen Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmeye talip oldu.

TV100'den Ersin Düzen'in "Türkiye'den böyle bir davet gelse nasıl bakırsınız?" sorusuna Marciniak, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem." cevabını verdi.

"TABİİ Kİ YÖNETEBİLİRİM"

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Ersin Düzen'in "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yabancı hakem tarafından yönetilecek gibi duruyor. Siz düşünür müsünüz?" sorusuna ise "UEFA'da bir maç veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa, ben de görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." cevabını verdi.

DEVLER LİGİ FİNALİ DE YÖNETTİ

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2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.

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Hakem Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray
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