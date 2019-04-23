Şampiyonluk iddiası bitti, arbede çıktı

Kayseri Süper Amatör Kümede şampiyonluk iddiası bulunan Yolspor ile Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı'nda karşılaştı. çekişmeli geçen karşılaşmanın son dakikasında Hacılar Erciyesspor penaltı golü ile Yolspor'u 3-2 yendi.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncular arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede iki takım yöneticileri ve polislerin araya girmesi ile önlendi.
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