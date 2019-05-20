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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası İstanbul'a uğurlandı.

Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul'a hareket etti. 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray'a verilecek şampiyonluk kupasını yaklaşık 18 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, kupanın şampiyon takıma verilmesi için İstanbul'a uğurlandığını belirterek, "Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ligimize renk katan diğer takımlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve teşkilat personeli el sallayarak kupayı Ankara'dan uğurladı.

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Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluk kupası istanbul Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hata arıyordunuz,potansiyelimizi bilmiyor-görmezden geliyor-itibarsızlaştırmaya çalıştınız(olmadı;)Görüyorsunuz Galatasaray ile uğraşanların çocuğu olmuyor,Bütün görünmezleri(onların sahada vücut bulmuş hali hakemlerin iki gol iptaline rağmen)üst üste koyduk ne yaptık izmaritleri? Siz hepiniz biz tek üstümüze gelmeseniz biz de Adalet var derdik.Bakın Rize ile tüm 17 takımın ağalarına(Ali,Fiko,Ersun dahil:)?Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısı,Akhisar (hiç istemesek de inanın küme düştü),YKavşakşehir oynak ağası Göktsel ve hele bir Ağaların Ağasına....Cevabımızdır bu 22.ŞAMPİYONLUK (şafak 3;)
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