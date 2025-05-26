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Şampiyonluk kutlamasında tepki çeken anlar! Galatasaray bayrağını çiğnettiler

THY Euroleague finalinde Fransa temsilcisi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’nun tarihi zaferi, tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle kutlandı. Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde sarı-lacivertli taraftarların Galatasaray bayrağını arabaların altına attıkları görüldü.

Şampiyonluk kutlamasında tepki çeken anlar! Galatasaray bayrağını çiğnettiler
Emre Şen

Final karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte Türkiye'deki Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara döküldü. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli bayraklarla cadde ve meydanlarda konvoylar oluşturdu. Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atan taraftarlar, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

GALATASARAY BAYRAĞINI ARAÇLARA ÇİĞNETTİLER

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Fenerbahçe formalı bazı kişiler, Galatasaray bayrağını alarak araçların geçtiği yola fırlattı. Arabaların bayrağın üstünden geçmesini sağlayan sarı-lacivertli taraftarlar o anları videoya kaydetti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

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Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası sosyal medyada büyük tepki oluştu. Galatasaraylı taraftarlar yapılan bu hareketin yanlış olduğunu ifade etti.

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fenerbahçe galatasaray
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