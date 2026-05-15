Şampiyonluk kutlamasında Victor Osimhen'in tavrı taraftarları şoke etti

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 26. zaferini taraftarlarıyla birlikte devasa bir coşkuyla kutluyor. Galatasaray Lisesi'nden başlayarak RAMS Park'a uzanan tarihi üstü açık otobüs yolculuğunda ise kameralara yansıyan çok ilginç bir görüntü spor kamuoyunun tüm dikkatini çekti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları üstü açık otobüsün en üst katında taraftarların tezahüratlarına eşlik edip şampiyonluk şarkıları söylerken, dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'in tercihi herkesi şaşırttı. Nijeryalı süperstarın, stadyuma gidiş yolculuğunun ilk bölümünde takım arkadaşlarına katılmak yerine otobüsün alt katında tek başına oturmayı tercih ettiği kameralara yansıdı.
Tüm takımın büyük bir enerjiyle şampiyonluk coşkusunu yaşadığı ve meşalelerin yandığı anlarda Osimhen'in alt katta durgun bir şekilde oturması dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun takımdan izole kalarak sergilediği bu sakin tavır, görüntülerin yayılmasıyla birlikte anında sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi ve taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.
