Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda facianın eşiğinden dönüldü; üstü açık otobüsle taraftarları selamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, güzergah üzerindeki üst geçidi son anda fark ederek kafalarını çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.
Galatasaray’ın şampiyonluk konvoyunda yürekler ağza geldi! Taksim’den RAMS Park’a doğru ilerleyen üstü açık otobüste bulunan sarı-kırmızılı futbolcular, büyük bir tehlike atlattı.
Coşkulu tezahüratlar ve marşlar eşliğinde taraftarları selamlayan futbolcular, güzergah üzerindeki bir üst geçidi son anda fark etti. Şarkılara eşlik ettikleri sırada kafalarını çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalan oyuncular, son saniyede eğilerek mutlak bir yaralanmadan kurtuldu.
O anlarda otobüste kısa süreli bir panik yaşanırken, futbolcuların durumu fark edip birbirlerini uyarması olası bir faciayı engelledi. Tehlikenin atlatılmasının ardından kutlamalar kaldığı yerden devam etse de, yaşanan o korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum